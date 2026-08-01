Что сейчас торгуется у DORA AI by Virtuals?

Текущая цена: ₽, с изменением цены за последние 24 часа на 1.92%.

Привлекает ли DORA внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem.

Насколько ликвиден рынок DORA AI by Virtuals?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно DORA?

При наличии 854419230.8959771 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как DORA AI by Virtuals соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽1.742673116375921184000 и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется DORA AI by Virtuals?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность DORA AI by Virtuals.