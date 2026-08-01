Сегодняшняя цена DOGITA

Текущая цена DOGITA (DOGA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DOGA на USD составляет $ 0 за DOGA.

На данный момент DOGITA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 30 541, при оборотном предложении 100,00B DOGA. В течение последних 24 часов, DOGA торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DOGA изменился на -- за последний час и на +0,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация DOGITA (DOGA)

Рыночная капитализация $ 30,54K$ 30,54K $ 30,54K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 30,54K$ 30,54K $ 30,54K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация DOGITA составляет $ 30,54K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOGA составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 30,54K.