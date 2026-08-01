Какова текущая цена Doggy?

Doggy оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на --%.

Насколько быстро растёт сообщество DOGGY?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Doggy?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Doggy в секторе Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов DOGGY?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как DOGGY соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽2.206365553947092944000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 2250595564.23979 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.