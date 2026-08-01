Сегодняшняя цена Dogecoin20

Текущая цена Dogecoin20 (DOGE20) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DOGE20 на USD составляет $ 0 за DOGE20.

На данный момент Dogecoin20 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 137.822, при оборотном предложении 140,00B DOGE20. В течение последних 24 часов, DOGE20 торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DOGE20 изменился на +%0,03 за последний час и на +%0,71 за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Dogecoin20 (DOGE20)

Рыночная капитализация $ 137,82K$ 137,82K $ 137,82K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 137,82K$ 137,82K $ 137,82K Оборотное предложение 140,00B 140,00B 140,00B Общее предложение 140.000.000.000,0 140.000.000.000,0 140.000.000.000,0

Текущая рыночная капитализация Dogecoin20 составляет $ 137,82K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOGE20 составляет 140,00B, а общее предложение – 140000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 137,82K.