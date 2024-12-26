Цена Doge Killer (LEASH)
Текущая цена Doge Killer (LEASH) сегодня составляет 292.94 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 31.45M USD. Цена LEASH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Doge Killer:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.41M USD
- Изменение цены Doge Killer в течение дня составляет -0.76%
- Оборотное предложение составляет 107.53K USD
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За сегодня изменение цены Doge Killer на USD составило $ -2.2672063983224.
За последние 30 дней изменение цены Doge Killer на USD составило $ -6.3393094820.
За последние 60 дней изменение цены Doge Killer на USD составило $ +44.8675692200.
За последние 90 дней изменение цены Doge Killer на USD составило $ -52.42159211289447.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -2.2672063983224
|-0.76%
|30 дней
|$ -6.3393094820
|-2.16%
|60 дней
|$ +44.8675692200
|+15.32%
|90 дней
|$ -52.42159211289447
|-15.17%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Doge Killer: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.43%
-0.76%
-13.22%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$LEASH is the second token in the Shiba Inu Ecosystem. It was originally envisioned to be a rebase token tied to the price of DogeCoin. Later, it was decided that Leash would turn off the rebase function (the keys to allow rebase were burnt to ensure this) and continue as a simple ERC-20 Token. Though simple, the fact that LEASH’s tokenomics are the polar opposite of SHIB makes it even more intriguing. SHIB was made to have an enormous supply of (1 quadrillion tokens) with half locked away, whereas the supply of Leash is only 107,647 minted tokens.
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|1 LEASH к AUD
A$468.704
|1 LEASH к GBP
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|1 LEASH к EUR
€281.2224
|1 LEASH к USD
$292.94
|1 LEASH к MYR
RM1,312.3712
|1 LEASH к TRY
₺10,317.3468
|1 LEASH к JPY
¥46,102.8972
|1 LEASH к RUB
₽29,267.6354
|1 LEASH к INR
₹25,005.3584
|1 LEASH к IDR
Rp4,724,838.0482
|1 LEASH к PHP
₱17,183.8604
|1 LEASH к EGP
￡E.14,895.999
|1 LEASH к BRL
R$1,857.2396
|1 LEASH к CAD
C$418.9042
|1 LEASH к BDT
৳34,947.742
|1 LEASH к NGN
₦452,765.1346
|1 LEASH к UAH
₴12,262.4684
|1 LEASH к VES
Bs14,939.94
|1 LEASH к PKR
Rs81,416.8142
|1 LEASH к KZT
₸151,546.6502
|1 LEASH к THB
฿9,998.0422
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NT$9,579.138
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