Какова текущая цена Dobermann?

Dobermann торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -11.16%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как DOBERMANN соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -11.16% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если DOBERMANN превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Dobermann показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme DOBERMANN демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Dobermann?

Рыночная капитализация ₽13161190.2041899440000 ставит DOBERMANN на 4899-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется DOBERMANN?

Dobermann обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку DOBERMANN?

При наличии в обращении 999906896.994835 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.