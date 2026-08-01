Цена Digital Metals (METALS)
Текущая цена Digital Metals (METALS) сегодня составляет $ 0 с изменением 3.17% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации METALS на USD составляет $ 0 за METALS.
На данный момент Digital Metals занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11,128.38, при оборотном предложении 549.22M METALS. В течение последних 24 часов, METALS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00281992, тогда как исторический минимум составил $ 0.
В краткосрочной перспективе METALS изменился на +0.10% за последний час и на -1.76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Текущая рыночная капитализация Digital Metals составляет $ 11.13K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение METALS составляет 549.22M, а общее предложение – 549220706.973285. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11.13K.
+0.10%
-3.17%
-1.76%
-1.76%
За сегодня изменение цены Digital Metals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Digital Metals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Digital Metals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Digital Metals на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-3.17%
|30 дней
|$ 0
|-16.18%
|60 дней
|$ 0
|-3.21%
|90 дней
|$ 0
|--
В 2040 году цена Digital Metals потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Какова текущая цена торговли Digital Metals?
Digital Metals (METALS) в настоящее время оценивается в ₽ RUB, что отражает изменение цены на уровне -3.17% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.
Какие факторы влияют на движение цены Digital Metals сегодня?
Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.
Насколько высока торговая активность по METALS?
Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.
Каково положение Digital Metals на мировом крипторынке?
В настоящее время он занимает #10004 место по рыночной капитализации, составляющей ₽832624.006392673824000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.
Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов METALS?
При наличии 549220706.973285 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.
Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Digital Metals?
Диапазон цен между ₽ и ₽ за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.
Как Digital Metals сравнивается с аналогичными активами?
По сравнению с другими токенами категории Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, METALS продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.
|Время (UTC+8)
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