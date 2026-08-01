Сегодняшняя цена Delu

Текущая цена Delu (DELU) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DELU на USD составляет $ 0 за DELU.

На данный момент Delu занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 80 739, при оборотном предложении 100,00B DELU. В течение последних 24 часов, DELU торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DELU изменился на +0,21% за последний час и на -21,68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Delu (DELU)

Рыночная капитализация $ 80,74K$ 80,74K $ 80,74K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 80,74K$ 80,74K $ 80,74K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 99 999 999 998,0 99 999 999 998,0 99 999 999 998,0

Текущая рыночная капитализация Delu составляет $ 80,74K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DELU составляет 100,00B, а общее предложение – 99999999998.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 80,74K.