Какова текущая цена DEAD?

DEAD оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -4.85%.

Насколько быстро растёт сообщество DEAD?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену DEAD?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль DEAD в секторе Meme,Base Ecosystem,Base Meme. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов DEAD?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как DEAD соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.370358261917853440000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 81415901.88394853 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.