Какова текущая рыночная цена daHood?

daHood оценивается в ₽, за последние 24 часа он изменился на 53.00%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у DAHOOD?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии DAHOOD сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен daHood на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов DAHOOD?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 830361371.4867927, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов daHood?

daHood за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как DAHOOD показывает себя по сравнению с конкурентами из категории SocialFi,Robinhood Ecosystem,Pons Launchpad?

По сравнению с другими активами в сегменте SocialFi,Robinhood Ecosystem,Pons Launchpad, динамика DAHOOD зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.