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Топ токенов категории Pons Launchpad по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Pons Launchpad. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Thinking Cat
Thinking Cat
HMM
$ 0.00536438
-4.38%
+0.43%
+528.31%
$ 5.36M
$ 1.05M
2
NASDANQ
NASDANQ
NASDANQ
$ 0.00088906
+1.11%
+0.34%
-24.30%
$ 871.03K
$ 523.68K
3
wire bot
wire bot
WIRE
$ 0.00063885
-8.16%
+0.10%
+122.02%
$ 637.93K
$ 271.33K
4
Imagine
Imagine
IMAGINE
$ 0.00010386
-0.57%
-0.15%
-29.87%
$ 103.86K
$ 27.70K
5
Dice Protocol
Dice Protocol
DICE
$ 8.924E-5
-9.78%
-19.30%
+17.11%
$ 86.91K
--
6
daHood
daHood
DAHOOD
$ 4.964E-5
+6.11%
+41.50%
+15.28%
$ 41.21K
--
7
Hooja
Hooja
HOOJA
$ 3.716E-5
+4.12%
-1.00%
+1.25%
$ 36.56K
--
8
Market Cat
Market Cat
MARKETCAT
$ 2.195E-5
-21.10%
-0.90%
-40.29%
$ 21.95K
--
9
Pons
Pons
PONS
$ 0.039314
+1.39%
+15.96%
+66.85%
--
$ 4.48M
10
YOLO
YOLO
YOLO
$ 0.003839
-0.52%
+66.65%
+64.28%
--
$ 19.59M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Pons Launchpad и почему они так популярны?
Токены категории Pons Launchpad представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 10 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $7.16M.
Какой токен из категории Pons Launchpad демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Pons Launchpad, отслеживаемых на MEXC, YOLO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 66.65% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Pons Launchpad находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 10 токенов категории Pons Launchpad, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Pons Launchpad относятся HMM, NASDANQ, WIRE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Pons Launchpad?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Pons Launchpad составляет примерно $7.16M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Pons Launchpad, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.