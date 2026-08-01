Какова текущая цена Cypher?

Cypher торгуется по цене ₽0.16670438072041600000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -2.91%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как CYPH соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -2.91% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если CYPH превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Cypher показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Launchpad,Ethereum Ecosystem?

В рамках сегмента Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Launchpad,Ethereum Ecosystem CYPH демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Cypher?

Рыночная капитализация ₽19726622.7138780800000 ставит CYPH на 4355-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.166013176557141760000 до ₽0.172425516478772480000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется CYPH?

Cypher обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку CYPH?

При наличии в обращении 118323455.40451872 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.