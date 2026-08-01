Какова текущая цена Cyclo cyWETH?

Cyclo cyWETH торгуется по цене ₽23.5986377241852160000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на --%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна CYWETH сегодня?

Волатильность цены CYWETH за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Cyclo cyWETH?

Цена токена колебалась между ₽0E-14 (минимум) и ₽0E-14 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для CYWETH?

За последние 24 часа объем торгов CYWETH составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽50.8275934184677120000, а минимальная цена за все время — ₽12.8629803336939520000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Cyclo cyWETH?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как CYWETH сравнивается с другими токенами категории Flare Network Ecosystem,Synthetic?

В рамках категории Flare Network Ecosystem,Synthetic CYWETH демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.