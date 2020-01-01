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Топ токенов категории Синтетические по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Синтетические. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05981
+0.51%
+1.27%
+4.25%
$ 114.89M
$ 1.03M
2
SNX
SNX
SNX
$ 0.2109
+0.09%
-1.49%
-1.08%
$ 72.66M
$ 427.05K
3
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,300.88
+0.33%
-0.01%
-3.70%
$ 32.79M
$ 896.00K
4
UMA
UMA
UMA
$ 0.3375
+0.12%
-1.48%
+0.24%
$ 30.69M
$ 159.82K
5
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.69066
-0.01%
+0.01%
-2.37%
$ 28.41M
$ 1.72M
6
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
-4.34%
$ 3.69M
$ 1.15
7
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.284945
-0.32%
0.00%
-5.30%
$ 2.85M
$ 1.34M
8
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.092004
-0.11%
-0.01%
-7.04%
$ 1.76M
$ 1.11K
9
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.050763
0.00%
--
-0.22%
$ 511.33K
$ 145.02
10
Jarvis
Jarvis
JARVIS
$ 0.00866566
+0.45%
--
+12.49%
$ 363.86K
$ 1.77K
11
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.0030499
+0.06%
+0.04%
+19.39%
$ 237.11K
$ 1.17K
12
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 9.07E-5
-0.06%
-1.60%
+1.75%
$ 204.07K
--
13
Mettalex
Mettalex
MTLX
$ 0.02275335
+0.19%
--
+0.73%
$ 92.44K
$ 19.12
14
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.00842589
+0.37%
+0.06%
+5.95%
$ 52.74K
$ 54.32
15
Cyclo cyWETH
Cyclo cyWETH
CYWETH
$ 0.315466
0.00%
--
-0.10%
$ 33.12K
$ 1.36
16
Cyclo cysFLR
Cyclo cysFLR
CYSFLR
$ 0.087394
+0.14%
--
-0.31%
$ 27.82K
$ 1.23
17
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
+0.06%
$ 18.39K
$ 0.92

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Синтетические и почему они так популярны?
Токены категории Синтетические представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 17 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $289.29M.
Какой токен из категории Синтетические демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Синтетические, отслеживаемых на MEXC, AWE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.27% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Синтетические находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 17 токенов категории Синтетические, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Синтетические относятся AWE, SNX, MSETH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Синтетические?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Синтетические составляет примерно $289.29M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Синтетические, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.