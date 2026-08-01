Какова текущая цена Cult DAO?

Cult DAO оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -2.72%.

Насколько быстро растёт сообщество CULT?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Cult DAO?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Cult DAO в секторе Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),Zero Knowledge (ZK). Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов CULT?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как CULT соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 3844293680843.8765 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.