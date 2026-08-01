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Текущая цена Crypto winter сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация CRYPTO WINTER составляет 28 752 USD. Отслеживайте обновления цен CRYPTO WINTER в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Crypto winter сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация CRYPTO WINTER составляет 28 752 USD. Отслеживайте обновления цен CRYPTO WINTER в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Crypto winter (CRYPTO WINTER)

Не в листинге

Текущая цена 1 CRYPTO WINTER в USD:

$0,00002875
$0,00002875$0,00002875
-3,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Crypto winter (CRYPTO WINTER) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 04:47:51 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Crypto winter

Текущая цена Crypto winter (CRYPTO WINTER) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CRYPTO WINTER на USD составляет $ 0 за CRYPTO WINTER.

На данный момент Crypto winter занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 28 752, при оборотном предложении 1,00B CRYPTO WINTER. В течение последних 24 часов, CRYPTO WINTER торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00474586, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CRYPTO WINTER изменился на +0,08% за последний час и на -1,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Crypto winter (CRYPTO WINTER)

$ 28,75K
$ 28,75K$ 28,75K

--
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$ 28,75K
$ 28,75K$ 28,75K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Crypto winter составляет $ 28,75K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CRYPTO WINTER составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 28,75K.

История цен Crypto winter в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00474586
$ 0,00474586$ 0,00474586

$ 0
$ 0$ 0

+0,08%

-3,45%

-1,08%

-1,08%

История цен Crypto winter (CRYPTO WINTER) в USD

За сегодня изменение цены Crypto winter на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Crypto winter на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Crypto winter на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Crypto winter на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-3,45%
30 дней$ 0-8,72%
60 дней$ 0-18,18%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Crypto winter

Прогноз цены Crypto winter (CRYPTO WINTER) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CRYPTO WINTER в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Crypto winter (CRYPTO WINTER) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Crypto winter потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Crypto winter достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CRYPTO WINTER, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Crypto winter».

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О Crypto winter

Какова сегодняшняя цена Crypto winter (CRYPTO WINTER)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -3.45%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов CRYPTO WINTER находится в обращении?

Обращающееся предложение CRYPTO WINTER составляет 1000000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Crypto winter?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей CRYPTO WINTER. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Crypto winter?

Рыночная капитализация составляет ₽2150811.9158507520000, что ставит Crypto winter на 8016-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется CRYPTO WINTER?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Crypto winter?

Недавнее изменение цены на -3.45% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках BNB Chain Ecosystem,Meme,Chinese Meme и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Crypto winter

Страница обновлена: 2026-08-11 04:47:51 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Crypto winter (CRYPTO WINTER)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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