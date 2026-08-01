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Текущая цена Crypto Trading Fund сегодня составляет 0.007472 USD. Рыночная капитализация CTF составляет 1,777,720 USD. Отслеживайте обновления цен CTF в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Crypto Trading Fund сегодня составляет 0.007472 USD. Рыночная капитализация CTF составляет 1,777,720 USD. Отслеживайте обновления цен CTF в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Crypto Trading Fund (CTF)

Не в листинге

Текущая цена 1 CTF в USD:

$0.00746267
$0.00746267$0.00746267
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Crypto Trading Fund (CTF) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 04:47:36 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Crypto Trading Fund

Текущая цена Crypto Trading Fund (CTF) сегодня составляет $ 0.007472 с изменением 75.95% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CTF на USD составляет $ 0.007472 за CTF.

На данный момент Crypto Trading Fund занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1,777,720, при оборотном предложении 237.92M CTF. В течение последних 24 часов, CTF торговался в диапазоне от $ 0.00713262 (минимум) до $ 0.03134627 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2.33, тогда как исторический минимум составил $ 0.00713262.

В краткосрочной перспективе CTF изменился на +0.52% за последний час и на -74.18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 318.77.

Рыночная информация Crypto Trading Fund (CTF)

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

$ 318.77
$ 318.77$ 318.77

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

237.92M
237.92M 237.92M

237,915,571.72913718
237,915,571.72913718 237,915,571.72913718

Текущая рыночная капитализация Crypto Trading Fund составляет $ 1.78M, при 24-часовом объеме торгов $ 318.77. Циркулируещее обращение CTF составляет 237.92M, а общее предложение – 237915571.72913718. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.78M.

История цен Crypto Trading Fund в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.00713262
$ 0.00713262$ 0.00713262
Мин 24Ч
$ 0.03134627
$ 0.03134627$ 0.03134627
Макс 24Ч

$ 0.00713262
$ 0.00713262$ 0.00713262

$ 0.03134627
$ 0.03134627$ 0.03134627

$ 2.33
$ 2.33$ 2.33

$ 0.00713262
$ 0.00713262$ 0.00713262

+0.52%

-75.95%

-74.18%

-74.18%

История цен Crypto Trading Fund (CTF) в USD

За сегодня изменение цены Crypto Trading Fund на USD составило $ -0.02359608218403072.
За последние 30 дней изменение цены Crypto Trading Fund на USD составило $ -0.0016165223.
За последние 60 дней изменение цены Crypto Trading Fund на USD составило $ -0.0058222010.
За последние 90 дней изменение цены Crypto Trading Fund на USD составило $ +0.0000001531394524945.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.02359608218403072-75.95%
30 дней$ -0.0016165223-21.63%
60 дней$ -0.0058222010-77.92%
90 дней$ +0.0000001531394524945+0.00%

Прогноз цены Crypto Trading Fund

Прогноз цены Crypto Trading Fund (CTF) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CTF в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Crypto Trading Fund (CTF) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Crypto Trading Fund потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Crypto Trading Fund достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CTF, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Crypto Trading Fund».

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Источник Crypto Trading Fund (CTF)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Polygon EcosystemXRP Ledger Ecosystem

О Crypto Trading Fund

Какова текущая цена Crypto Trading Fund?

Crypto Trading Fund (CTF) торгуется по цене ₽0.5589477822494720000, что отражает изменение цены на уровне -75.95% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Crypto Trading Fund в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Polygon Ecosystem,XRP Ledger Ecosystem, CTF часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется CTF?

За последние 24 часа объем торгов CTF составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Crypto Trading Fund в обращении?

Сегодня в обращении находится 237915571.72913718 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг CTF?

В настоящее время Crypto Trading Fund занимает рейтинг №2305 с рыночной капитализацией ₽132983491.8978227200000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Crypto Trading Fund за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -75.95%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Crypto Trading Fund соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Polygon Ecosystem,XRP Ledger Ecosystem CTF демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.

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Страница обновлена: 2026-08-11 04:47:36 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Crypto Trading Fund (CTF)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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