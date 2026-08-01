Какова текущая цена Crypto Trading Fund?

Crypto Trading Fund (CTF) торгуется по цене ₽0.5589477822494720000, что отражает изменение цены на уровне -75.95% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Crypto Trading Fund в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Polygon Ecosystem,XRP Ledger Ecosystem, CTF часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется CTF?

За последние 24 часа объем торгов CTF составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Crypto Trading Fund в обращении?

Сегодня в обращении находится 237915571.72913718 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг CTF?

В настоящее время Crypto Trading Fund занимает рейтинг №2305 с рыночной капитализацией ₽132983491.8978227200000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Crypto Trading Fund за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -75.95%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Crypto Trading Fund соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Polygon Ecosystem,XRP Ledger Ecosystem CTF демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.