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Топ токенов категории Экосистема XRP Ledger по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема XRP Ledger. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Рипл
Рипл
XRP
$ 1.0201
+0.09%
-2.12%
-5.43%
$ 63.25B
$ 15.45M
3
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 72.67M
4
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 161.18M
$ 6.90M
5
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07473
+0.31%
-2.46%
-0.90%
$ 102.31M
$ 2.86M
6
Fuzzybear
Fuzzybear
FUZZY
$ 4.125E-5
-3.37%
-3.60%
-15.97%
$ 13.11M
--
7
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.781663
0.00%
-0.00%
+0.15%
$ 12.22M
$ 351.15K
8
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.010583
+1.76%
-1.93%
+29.42%
$ 10.14M
$ 6.10M
9
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.993596
-0.41%
+0.00%
-0.37%
$ 6.98M
$ 3.33M
10
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.14
0.00%
+0.01%
+0.88%
$ 6.85M
$ 908.38K
11
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.707393
+0.01%
+0.00%
+0.36%
$ 6.48M
$ 8.70K
12
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.00000928
-0.18%
-3.90%
-9.12%
$ 4.90M
$ 6.19B
13
XRP ARMY
XRP ARMY
ARMY
$ 0.00495217
+0.19%
-0.03%
-10.67%
$ 2.92M
$ 4.11K
14
Sologenic
Sologenic
SOLO
$ 0.01258522
+1.55%
-0.00%
-8.50%
$ 1.91M
$ 376.55
15
Crypto Trading Fund
Crypto Trading Fund
CTF
$ 0.00745161
+0.16%
--
-65.61%
$ 1.77M
$ 318.02
16
DROP
DROP
DROP
$ 1.56
+0.65%
-0.02%
-14.29%
$ 1.54M
$ 2.98K
17
Salute
Salute
SLT
$ 1.23E-5
+0.08%
-4.10%
-6.46%
$ 1.23M
--
18
BANX Network
BANX Network
BXE
$ 0.003003
+0.47%
-0.92%
+17.11%
$ 906.07K
$ 3.40M
19
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0.01231
-0.16%
-0.40%
-2.54%
$ 869.72K
$ 1.47M
20
Seal
Seal
SEAL
$ 2.88195E-7
-0.23%
+4.10%
-0.96%
$ 150.34K
--
21
Common Bird
Common Bird
CBIRD
$ 1.14E-6
0.00%
-6.40%
-18.57%
$ 113.74K
--
22
FLAME
FLAME
FLAME
$ 0.03624791
+0.25%
-0.03%
-7.79%
$ 35.88K
$ 98.13
23
SPLASH
SPLASH
SPLASH
$ 0.0027316
+0.23%
-0.02%
-11.31%
$ 27.32K
$ 15.23
24
Bear Bull
Bear Bull
BRB
$ 0.00021711
+0.18%
+0.05%
+0.68%
$ 21.71K
$ 214.16
25
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0.00567
-0.18%
-4.07%
+35.41%
--
$ 4.01M
26
Xrp Classic
Xrp Classic
XRPC
$ 0.00015716
0.00%
-1.99%
-1.25%
--
$ 3.90M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема XRP Ledger и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема XRP Ledger представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 26 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $140.00B.
Какой токен из категории Экосистема XRP Ledger демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема XRP Ledger, отслеживаемых на MEXC, SEAL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема XRP Ledger находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 26 токенов категории Экосистема XRP Ledger, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема XRP Ledger относятся USDC, XRP, RLUSD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема XRP Ledger?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема XRP Ledger составляет примерно $140.00B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема XRP Ledger, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.