Какова сегодняшняя цена CRUDE (CRUDE)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.21%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов CRUDE находится в обращении?

Обращающееся предложение CRUDE составляет 100000000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют CRUDE?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей CRUDE. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация CRUDE?

Рыночная капитализация составляет ₽1991251.4742637440000, что ставит CRUDE на 8192-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется CRUDE?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение CRUDE?

Недавнее изменение цены на -0.21% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,AI Applications и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.