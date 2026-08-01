Какова текущая рыночная цена Coinbase Wrapped MEGA?

Coinbase Wrapped MEGA оценивается в ₽2.752577701456992640000, за последние 24 часа он изменился на 0.69%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у CBMEGA?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии CBMEGA сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Coinbase Wrapped MEGA на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов CBMEGA?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 25883157.30764397, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Coinbase Wrapped MEGA?

Coinbase Wrapped MEGA за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как CBMEGA показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Wrapped-Tokens,Base Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Wrapped-Tokens,Base Ecosystem, динамика CBMEGA зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.