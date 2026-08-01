Сегодняшняя цена Coinbase Wrapped ADA

Текущая цена Coinbase Wrapped ADA (CBADA) сегодня составляет $ 0,195051 с изменением 1,23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CBADA на USD составляет $ 0,195051 за CBADA.

На данный момент Coinbase Wrapped ADA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 10 591 537, при оборотном предложении 54,31M CBADA. В течение последних 24 часов, CBADA торговался в диапазоне от $ 0,192334 (минимум) до $ 0,199277 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,072, тогда как исторический минимум составил $ 0,138384.

В краткосрочной перспективе CBADA изменился на +0,92% за последний час и на +0,61% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 256,42K.

Рыночная информация Coinbase Wrapped ADA (CBADA)

Рыночная капитализация $ 10,59M$ 10,59M $ 10,59M Объем (24Ч) $ 256,42K$ 256,42K $ 256,42K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 10,59M$ 10,59M $ 10,59M Оборотное предложение 54,31M 54,31M 54,31M Общее предложение 54 306 419,432881 54 306 419,432881 54 306 419,432881

Текущая рыночная капитализация Coinbase Wrapped ADA составляет $ 10,59M, при 24-часовом объеме торгов $ 256,42K. Циркулируещее обращение CBADA составляет 54,31M, а общее предложение – 54306419.432881. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,59M.