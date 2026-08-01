Сегодняшняя цена Chirpley

Текущая цена Chirpley (CHRP) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,40% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHRP на USD составляет $ 0 за CHRP.

На данный момент Chirpley занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 56 413, при оборотном предложении 636,76M CHRP. В течение последних 24 часов, CHRP торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,03695469, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CHRP изменился на +0,00% за последний час и на +1,02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Chirpley (CHRP)

Рыночная капитализация $ 56,41K$ 56,41K $ 56,41K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 88,59K$ 88,59K $ 88,59K Оборотное предложение 636,76M 636,76M 636,76M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Chirpley составляет $ 56,41K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CHRP составляет 636,76M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 88,59K.