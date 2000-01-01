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Топ токенов категории Мемы TON по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Мемы TON. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1436
+0.35%
-1.64%
+1.84%
$ 143.83M
$ 1.60M
2
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005747
-0.52%
+0.40%
+5.27%
$ 44.92M
$ 13.25M
3
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003567
-0.11%
-2.31%
+1.87%
$ 35.68M
$ 181.70M
4
Utya
Utya
UTYA
$ 0.03246551
-1.43%
-0.03%
-15.05%
$ 32.47M
$ 407.32K
5
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.000036
-0.14%
-8.04%
+3.03%
$ 18.63M
$ 2.10B
6
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0.07584
-0.25%
+4.49%
-15.58%
$ 7.65M
$ 790.07K
7
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0.053445
+2.04%
-0.08%
-8.94%
$ 2.67M
$ 15.71K
8
PX
PX
PX
$ 0.0126
-0.79%
-1.56%
-4.55%
$ 2.46M
$ 200.45K
9
Hot Cherry
Hot Cherry
CHERRY
$ 1.475E-5
-0.07%
-4.80%
-21.46%
$ 1.48M
--
10
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.000227
-0.40%
-2.29%
-8.94%
$ 1.40M
$ 172.96M
11
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin
67
$ 0.001353
-1.24%
-7.00%
-6.29%
$ 1.35M
$ 39.68M
12
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00159
0.00%
-4.79%
+1.92%
$ 759.51K
$ 671.77K
13
NikolAI
NikolAI
NIKO
$ 0.00073623
+0.09%
-0.01%
-4.10%
$ 736.23K
$ 61.83
14
BUDDY BEAR
BUDDY BEAR
BUDDY
$ 0.06489
+0.19%
-0.05%
+11.53%
$ 648.91K
$ 1.35K
15
Povel Durev
Povel Durev
DUREV
$ 0.00668096
+0.15%
-0.02%
-10.15%
$ 644.22K
$ 1.71K
16
Tony from TON
Tony from TON
TONY
$ 0.00062852
+0.15%
-0.06%
-17.44%
$ 628.52K
$ 8.74K
17
Pepe Grinch
Pepe Grinch
GRINCH
$ 0.00053106
-2.89%
-0.12%
-13.53%
$ 531.06K
$ 2.69K
18
TON FISH MEMECOIN
TON FISH MEMECOIN
FISH
$ 1.67E-9
-0.48%
-0.70%
-12.70%
$ 502.48K
--
19
BUILD
BUILD
BUILD
$ 0.0162575
+0.12%
+0.03%
-3.79%
$ 394.47K
$ 1.61K
20
Make TON Great Again
Make TON Great Again
MTONGA
$ 0.00362368
+0.68%
+0.03%
-0.35%
$ 362.40K
$ 4.05K
21
Paper Plane
Paper Plane
PLANE
$ 0.00314807
+2.35%
-0.04%
-18.10%
$ 308.47K
$ 2.39K
22
1RUS DAO
1RUS DAO
1RUSD
$ 3.833E-5
0.00%
-4.50%
-4.84%
$ 306.64K
--
23
DIAMOND HANDS
DIAMOND HANDS
DIAMOND
$ 0.00025873
+1.79%
-0.03%
-6.88%
$ 258.65K
$ 394.99
24
Mittens
Mittens
MITTENS
$ 0.00020576
+0.38%
+0.02%
-18.84%
$ 205.76K
$ 570.62
25
Durovs Dog
Durovs Dog
PYONYA
$ 0.000206
-5.28%
-0.09%
-28.48%
$ 190.24K
$ 1.54K
26
TON Cats Jetton
TON Cats Jetton
CATS
$ 2.428E-5
0.00%
-1.30%
-3.73%
$ 161.89K
--
27
Gramming
Gramming
GRAMMING
$ 0.00014308
-0.66%
-0.02%
-20.52%
$ 143.07K
$ 5.60K
28
COFFEE
COFFEE
COFE
$ 1.695E-5
0.00%
-2.70%
+1.13%
$ 135.59K
--
29
Huebel Bolt
Huebel Bolt
BOLT
$ 0.020816
+0.76%
-0.00%
-7.43%
$ 124.91K
$ 83.60
30
ZOICH
ZOICH
ZOICH
$ 0.00012176
+1.75%
+0.12%
-17.60%
$ 121.76K
$ 3.20K
31
Gotta Go Fast
Gotta Go Fast
FAST
$ 0.00011158
+0.31%
-0.01%
+3.91%
$ 111.57K
$ 1.72K
32
FPI Bank
FPI Bank
FPIBANK
$ 0.00014408
0.00%
-0.00%
-10.30%
$ 93.36K
$ 81.41
33
Ton Cat
Ton Cat
TCAT
$ 0.00014639
0.00%
--
-5.63%
$ 93.25K
$ 7.10
34
Ton Inu
Ton Inu
TINU
$ 8.424E-5
0.00%
-2.20%
-1.62%
$ 84.24K
--
35
The Resistance Cat
The Resistance Cat
$RECA
$ 0.00855296
+0.15%
-0.04%
-5.39%
$ 84.18K
$ 69.35
36
DuckCoin
DuckCoin
DUCK
$ 8.22E-5
-0.51%
-2.30%
-9.78%
$ 82.23K
--
37
TONSKI
TONSKI
TONSKI
$ 0.00079976
+0.15%
-0.03%
-19.48%
$ 79.98K
$ 356.85
38
Resistance Girl
Resistance Girl
REGI
$ 0.00076374
+0.31%
+0.00%
-26.26%
$ 76.37K
$ 35.39
39
SAD MEOW
SAD MEOW
SADMEOW
$ 5.396E-5
-0.50%
+1.90%
+5.97%
$ 53.98K
--
40
Tonio
Tonio
TONIO
$ 0.00050313
+0.15%
-0.03%
-6.61%
$ 50.31K
$ 139.09
41
ARBUZ
ARBUZ
ARBUZ
$ 0.01133541
0.00%
--
+1.08%
$ 45.34K
$ 17.30
42
Cubigator
Cubigator
CUB
$ 4.22E-5
-1.72%
-1.70%
-10.78%
$ 42.22K
--
43
WATCoin
WATCoin
WAT
$ 2.88E-6
-0.69%
+2.00%
-1.71%
$ 37.14K
--
44
Shitcoin on TON
Shitcoin on TON
SHIT
$ 0.00039989
0.00%
-0.01%
-4.47%
$ 28.91K
$ 2.00
45
PUMPCORN
PUMPCORN
PUMPCORN
$ 2.7E-5
0.00%
-5.90%
+1.24%
$ 27.01K
--
46
Kakaxa
Kakaxa
KAKAXA
$ 0.00025116
0.00%
--
-6.81%
$ 24.97K
$ 6.71
47
meh on TON
meh on TON
MEH
$ 2.474E-5
-1.67%
-6.00%
-6.04%
$ 24.73K
--
48
MMM
MMM
MMM
$ 0.00105639
+0.38%
--
-9.43%
$ 22.18K
$ 9.37
49
Whiskers
Whiskers
WHISK
$ 2.47E-6
0.00%
-3.90%
-12.72%
$ 21.94K
--
50
Gram Morning
Gram Morning
GM
$ 1.877E-5
-0.48%
-1.00%
-15.26%
$ 18.78K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Мемы TON и почему они так популярны?
Токены категории Мемы TON представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 58 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $300.91M.
Какой токен из категории Мемы TON демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Мемы TON, отслеживаемых на MEXC, REDO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.49% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Мемы TON находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 58 токенов категории Мемы TON, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Мемы TON относятся WIF, ROSE, NOT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Мемы TON?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Мемы TON составляет примерно $300.91M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Мемы TON, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.