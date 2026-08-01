Сколько стоит BUDDY BEAR в данный момент?

BUDDY BEAR в настоящее время торгуется по цене ₽5.0062690775310528000, с изменением цены за последние 24 часа на -3.07%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется BUDDY сегодня?

BUDDY продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Meme,TON Ecosystem,TON Meme.

Насколько популярен BUDDY BEAR сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают BUDDY.

Чем отличается BUDDY BEAR от других криптоактивов?

Являясь частью категории Meme,TON Ecosystem,TON Meme и созданным на сети --, BUDDY предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество BUDDY находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 10000000.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена BUDDY BEAR за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽5.9473617837867968000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽4.2967839244206016000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.