Какова текущая цена Gotta Go Fast?

Gotta Go Fast торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 1.29%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как FAST соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 1.29% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если FAST превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Gotta Go Fast показывает себя по сравнению с токенами категории Meme,TON Ecosystem,TON Meme,topblast.lol Ecosystem?

В рамках сегмента Meme,TON Ecosystem,TON Meme,topblast.lol Ecosystem FAST демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Gotta Go Fast?

Рыночная капитализация ₽8674939.6788239584000 ставит FAST на 5526-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется FAST?

Gotta Go Fast обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку FAST?

При наличии в обращении 1000000000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.