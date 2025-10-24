Что такое KITO (KITO)

KITO is a community-driven memecoin built on the TON blockchain, created to showcase the power of organic growth through design, content, and collective effort. Its purpose is to unite holders around a cultural narrative rather than simple speculation. KITO represents a movement that blends creativity, community engagement, and blockchain adoption in the meme sector, aiming to become one of the defining cultural assets of TON.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KITO (KITO) Сколько стоит KITO (KITO) на сегодня? Актуальная цена KITO в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KITO в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KITO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация KITO? Рыночная капитализация KITO составляет $ 146,23K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KITO? Циркулирующее предложение KITO составляет 975,26M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KITO? KITO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена KITO за все время (ATL)? KITO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов KITO? Объем торгов за последние 24 часа для KITO составляет -- USD . Вырастет ли KITO в цене в этом году? KITO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KITO для более подробного анализа.

