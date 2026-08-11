Сегодняшняя цена TONSKI

Текущая цена TONSKI (TONSKI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,68% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TONSKI на USD составляет $ 0 за TONSKI.

На данный момент TONSKI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 80 306, при оборотном предложении 100,00M TONSKI. В течение последних 24 часов, TONSKI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00354808, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TONSKI изменился на +0,10% за последний час и на -19,76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 169,93.

Рыночная информация TONSKI (TONSKI)

Рыночная капитализация $ 80,31K$ 80,31K $ 80,31K Объем (24Ч) $ 169,93$ 169,93 $ 169,93 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 80,31K$ 80,31K $ 80,31K Оборотное предложение 100,00M 100,00M 100,00M Общее предложение 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация TONSKI составляет $ 80,31K, при 24-часовом объеме торгов $ 169,93. Циркулируещее обращение TONSKI составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 80,31K.