Сегодняшняя цена TON Cats Jetton

Текущая цена TON Cats Jetton (CATS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CATS на USD составляет $ 0 за CATS.

На данный момент TON Cats Jetton занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 161,893, при оборотном предложении 6.67B CATS. В течение последних 24 часов, CATS торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CATS изменился на -- за последний час и на -3.72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация TON Cats Jetton (CATS)

Рыночная капитализация $ 161.89K$ 161.89K $ 161.89K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 161.89K$ 161.89K $ 161.89K Оборотное предложение 6.67B 6.67B 6.67B Общее предложение 6,666,666,666.0 6,666,666,666.0 6,666,666,666.0

Текущая рыночная капитализация TON Cats Jetton составляет $ 161.89K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CATS составляет 6.67B, а общее предложение – 6666666666.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 161.89K.