Сегодняшняя цена Tony from TON

Текущая цена Tony from TON (TONY) сегодня составляет $ 0 с изменением 3.52% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TONY на USD составляет $ 0 за TONY.

На данный момент Tony from TON занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 634,284, при оборотном предложении 1.00B TONY. В течение последних 24 часов, TONY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00103329, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TONY изменился на -0.03% за последний час и на -21.36% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7.64K.

Рыночная информация Tony from TON (TONY)

Рыночная капитализация $ 634.28K$ 634.28K $ 634.28K Объем (24Ч) $ 7.64K$ 7.64K $ 7.64K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 634.28K$ 634.28K $ 634.28K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Tony from TON составляет $ 634.28K, при 24-часовом объеме торгов $ 7.64K. Циркулируещее обращение TONY составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 634.28K.