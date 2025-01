Что такое Cubigator (CUB)

Cubigator is a cryptocurrency project that combines the power of humor, community, and blockchain technology. Inspired by the popular Cubigator stickers, this project aims to create an immersive and entertaining experience for crypto enthusiasts and meme lovers alike.

Источник Cubigator (CUB) Официальный веб-сайт