Что такое PUMPCORN (PUMPCORN)

$PUMPCORN have started on BLUM Memepad and quickly conquered Ston.fi 🟢$PUMPCORN is bluechip memecoin on TON supported by biggest telegram media Popcorn Today (6 MILLIONS followers) 🟢6 Million people have asked us to launch something huge in TON Ecosystem 🟢$PUMPCORN have flight through Blum Memepad in 1 min and reached $1m in 1 minute 🟢It has quickly become the fastest-growing memecoin on Telegram

Источник PUMPCORN (PUMPCORN) Официальный веб-сайт