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Топ токенов категории Экосистема Starknet по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Starknet. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,877.66
+0.28%
-2.30%
+0.07%
$ 226.48B
$ 108.71K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,046.87
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
4
Линк
Линк
LINK
$ 8.279
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
5
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999406
-0.02%
0.00%
-0.04%
$ 2.78B
$ 94.47M
6
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,165
+0.12%
-0.01%
-0.45%
$ 657.85M
$ 708.62K
7
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,751
+0.08%
-0.02%
-0.80%
$ 297.49M
$ 20.96M
8
STRK
STRK
STRK
$ 0.02415
+0.12%
-3.06%
-5.35%
$ 152.97M
$ 9.68M
9
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 144.94M
--
10
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006622
-0.24%
+1.85%
+10.30%
$ 66.10M
$ 125.49M
11
eBTC
eBTC
EBTC
$ 63,852
+0.06%
-0.01%
-0.64%
$ 35.40M
$ 9.25K
12
Noon USN
Noon USN
USN
$ 0.998605
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 34.53M
$ 24.77K
13
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 8.19M
--
14
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 66,181
-0.01%
+0.02%
+3.10%
$ 6.39M
$ 761.65K
15
Ekubo Protocol
Ekubo Protocol
EKUBO
$ 0.444969
-0.03%
-0.02%
-7.23%
$ 4.45M
$ 6.43K
16
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00201319
+1.80%
+0.01%
-0.35%
$ 2.01M
$ 173.31K
17
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 63,678
+0.35%
-0.02%
-0.24%
$ 820.44K
--
18
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00204041
+0.30%
-0.03%
-15.91%
$ 612.14K
$ 1.20K
19
Nostra
Nostra
NSTR
$ 0.00562914
+0.29%
+0.02%
+2.42%
$ 562.91K
$ 2.23K
20
Survivor
Survivor
SURVIVOR
$ 0.03862804
+0.03%
-0.01%
-14.77%
$ 386.26K
$ 39.22
21
STARKNET BROTHER
STARKNET BROTHER
BROTHER
$ 9.3478E-11
+0.08%
-2.60%
-15.34%
$ 93.48K
--
22
SISTER
SISTER
SSTR
$ 3.9E-6
0.00%
-3.00%
+0.26%
$ 38.96K
--
23
UNO
UNO
UNO
$ 1.037
+6.61%
+0.15%
+13.25%
$ 16.51K
$ 35.64

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Starknet и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Starknet представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 23 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $318.41B.
Какой токен из категории Экосистема Starknet демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Starknet, отслеживаемых на MEXC, DOG продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.85% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Starknet находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 23 токенов категории Экосистема Starknet, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Starknet относятся ETH, USDC, WBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Starknet?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Starknet составляет примерно $318.41B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Starknet, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.