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Топ токенов категории Экосистема Scroll по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Scroll. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00087
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,057.75
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.298
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,058.24
+0.25%
-0.76%
+1.06%
$ 3.38B
$ 0.04
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 6.48M
7
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05299
+0.27%
-1.51%
-5.01%
$ 1.23B
$ 1.11M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,015.86
+0.37%
-0.02%
+0.04%
$ 864.34M
$ 1.22M
9
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08822
+0.46%
-0.02%
-4.67%
$ 814.13M
$ 4.03M
10
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3888
-0.28%
-0.44%
+6.79%
$ 340.55M
$ 3.11M
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 111.69M
$ 1.31M
12
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1369
-0.87%
+0.29%
+13.60%
$ 90.55M
$ 437.08K
13
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003609
+0.19%
-1.42%
+6.38%
$ 36.03M
$ 15.90M
14
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,003.05
+0.13%
-0.01%
+0.07%
$ 35.48M
$ 5.41
15
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
-0.86%
0.00%
0.00%
$ 31.67M
$ 643.01K
16
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,008.99
+0.35%
-0.02%
+0.21%
$ 23.35M
$ 4.76K
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.310329
-0.24%
-0.04%
+16.26%
$ 16.58M
$ 176.90K
18
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,367.24
0.00%
--
+2.46%
$ 16.35M
$ 23.47
19
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,994.46
0.00%
--
+1.24%
$ 7.62M
$ 40.07
20
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.02214
-0.22%
-1.58%
+18.37%
$ 4.26M
$ 2.50M
21
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02075
+0.19%
+1.07%
-4.09%
$ 2.02M
$ 4.64M
22
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00071927
+0.01%
-0.00%
+0.54%
$ 566.35K
$ 2.40K
23
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03411909
+0.09%
-0.01%
-8.64%
$ 341.21K
$ 8.58
24
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
+0.07%
$ 138.95K
$ 1.15
25
Metavault Trade
Metavault Trade
MVX
$ 0.02300188
+0.27%
-0.02%
-2.01%
$ 57.79K
$ 24.68

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Scroll и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Scroll представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 25 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $100.75B.
Какой токен из категории Экосистема Scroll демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Scroll, отслеживаемых на MEXC, SIS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.07% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Scroll находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 25 токенов категории Экосистема Scroll, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Scroll относятся USDC, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Scroll?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Scroll составляет примерно $100.75B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Scroll, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.