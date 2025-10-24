Что такое Sovryn (SOV)

$SOV is the governance token of the Sovryn Protocol, home of the largest defi ecosystem on top of Bitcoin

Прогноз цены Sovryn (USD)

Сколько будет стоить Sovryn (SOV) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Sovryn (SOV) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Sovryn.

SOV на местную валюту

Токеномика Sovryn (SOV)

Понимание токеномики Sovryn (SOV) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SOV прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sovryn (SOV) Сколько стоит Sovryn (SOV) на сегодня? Актуальная цена SOV в USD – 0.111281 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SOV в USD? $ 0.111281 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SOV в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Sovryn? Рыночная капитализация SOV составляет $ 5.75M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SOV? Циркулирующее предложение SOV составляет 51.65M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SOV? SOV достиг максимальной цены (ATH) в 43.98 USD . Какова была минимальная цена SOV за все время (ATL)? SOV достиг минимальной цены (ATL) в 0.087564 USD . Каков объем торгов SOV? Объем торгов за последние 24 часа для SOV составляет -- USD . Вырастет ли SOV в цене в этом году? SOV может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SOV для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Sovryn (SOV)