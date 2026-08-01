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Текущая цена Bitcoin on Rootstock сегодня составляет 64 461 USD. Рыночная капитализация RBTC составляет 13 780 852 USD. Отслеживайте обновления цен RBTC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Bitcoin on Rootstock сегодня составляет 64 461 USD. Рыночная капитализация RBTC составляет 13 780 852 USD. Отслеживайте обновления цен RBTC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Bitcoin on Rootstock (RBTC)

Не в листинге

Текущая цена 1 RBTC в USD:

$64 461
$64 461$64 461
+0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Bitcoin on Rootstock (RBTC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:58:47 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Bitcoin on Rootstock

Текущая цена Bitcoin on Rootstock (RBTC) сегодня составляет $ 64 461 с изменением 1,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RBTC на USD составляет $ 64 461 за RBTC.

На данный момент Bitcoin on Rootstock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13 780 852, при оборотном предложении 213,78 RBTC. В течение последних 24 часов, RBTC торговался в диапазоне от $ 63 149 (минимум) до $ 66 925 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 129 296, тогда как исторический минимум составил $ 3 194,57.

В краткосрочной перспективе RBTC изменился на -0,00% за последний час и на +8,24% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 38,49K.

Рыночная информация Bitcoin on Rootstock (RBTC)

$ 13,78M
$ 13,78M$ 13,78M

$ 38,49K
$ 38,49K$ 38,49K

$ 13,78M
$ 13,78M$ 13,78M

213,78
213,78 213,78

213,7800859362973
213,7800859362973 213,7800859362973

Текущая рыночная капитализация Bitcoin on Rootstock составляет $ 13,78M, при 24-часовом объеме торгов $ 38,49K. Циркулируещее обращение RBTC составляет 213,78, а общее предложение – 213.7800859362973. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,78M.

История цен Bitcoin on Rootstock в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 63 149
$ 63 149$ 63 149
Мин 24Ч
$ 66 925
$ 66 925$ 66 925
Макс 24Ч

$ 63 149
$ 63 149$ 63 149

$ 66 925
$ 66 925$ 66 925

$ 129 296
$ 129 296$ 129 296

$ 3 194,57
$ 3 194,57$ 3 194,57

-0,00%

+1,03%

+8,24%

+8,24%

История цен Bitcoin on Rootstock (RBTC) в USD

За сегодня изменение цены Bitcoin on Rootstock на USD составило $ +657,49.
За последние 30 дней изменение цены Bitcoin on Rootstock на USD составило $ +115,6623723000.
За последние 60 дней изменение цены Bitcoin on Rootstock на USD составило $ +127,4909658000.
За последние 90 дней изменение цены Bitcoin on Rootstock на USD составило $ +0,567761767285.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +657,49+1,03%
30 дней$ +115,6623723000+0,18%
60 дней$ +127,4909658000+0,20%
90 дней$ +0,567761767285+0,00%

Прогноз цены Bitcoin on Rootstock

Прогноз цены Bitcoin on Rootstock (RBTC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RBTC в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Bitcoin on Rootstock (RBTC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Bitcoin on Rootstock потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Bitcoin on Rootstock достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RBTC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Bitcoin on Rootstock».

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Источник Bitcoin on Rootstock (RBTC)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBitcoin Sidechains

О Bitcoin on Rootstock

На какой блокчейн-сети работает Bitcoin on Rootstock?

Bitcoin on Rootstock работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена RBTC?

Токен оценивается в ₽4822770.8825995440000, что отражает изменение цены на 1.03% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Bitcoin on Rootstock?

Bitcoin on Rootstock относится к категории Smart Contract Platform,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Bitcoin Sidechains,SideChain,Rootstock Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать RBTC с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Bitcoin on Rootstock?

Его рыночная капитализация составляет ₽1031040346.3026278080000, что ставит актив на ---е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов RBTC сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 213.7800859362973 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Bitcoin on Rootstock?

За последний день объем торговли RBTC составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Bitcoin on Rootstock колебался между ₽4724611.1364278960000 и ₽5007119.6741902000000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:58:47 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Bitcoin on Rootstock (RBTC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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