На какой блокчейн-сети работает Bitcoin on Rootstock?

Bitcoin on Rootstock работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена RBTC?

Токен оценивается в ₽4822770.8825995440000, что отражает изменение цены на 1.03% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Bitcoin on Rootstock?

Bitcoin on Rootstock относится к категории Smart Contract Platform,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Bitcoin Sidechains,SideChain,Rootstock Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать RBTC с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Bitcoin on Rootstock?

Его рыночная капитализация составляет ₽1031040346.3026278080000, что ставит актив на ---е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов RBTC сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 213.7800859362973 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Bitcoin on Rootstock?

За последний день объем торговли RBTC составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Bitcoin on Rootstock колебался между ₽4724611.1364278960000 и ₽5007119.6741902000000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.