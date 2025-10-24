Текущая цена Symbiosis SyBTC сегодня составляет 108 331 USD. Следите за обновлениями цены SYBTC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SYBTC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Symbiosis SyBTC сегодня составляет 108 331 USD. Следите за обновлениями цены SYBTC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SYBTC прямо сейчас на MEXC.

Цена Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Текущая цена 1 SYBTC в USD:

$108 223
$108 223$108 223
-0,10%1D
График цены Symbiosis SyBTC (SYBTC) в реальном времени
Информация о ценах Symbiosis SyBTC (SYBTC) (USD)

Текущая цена Symbiosis SyBTC (SYBTC) составляет $108 331. За последние 24 часа SYBTC торговался в диапазоне от $ 106 605 до $ 110 241, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SYBTC за все время составляет $ 126 825, а минимальная – $ 74 649.

Что касается краткосрочной динамики, SYBTC изменился на +0,15% за последний час, на -0,00% за 24 часа и на -0,33% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Текущая рыночная капитализация Symbiosis SyBTC составляет $ 1,25M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SYBTC составляет 11,56, а общее предложение – 11.55951811. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,25M.

История цен Symbiosis SyBTC (SYBTC) в USD

За сегодня изменение цены Symbiosis SyBTC на USD составило $ -1,8998864555.
За последние 30 дней изменение цены Symbiosis SyBTC на USD составило $ -4 638,2134312000.
За последние 60 дней изменение цены Symbiosis SyBTC на USD составило $ -6 089,2530107000.
За последние 90 дней изменение цены Symbiosis SyBTC на USD составило $ -7 614,61547896494.

Что такое Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

Источник Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Прогноз цены Symbiosis SyBTC (USD)

Сколько будет стоить Symbiosis SyBTC (SYBTC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Symbiosis SyBTC (SYBTC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Symbiosis SyBTC.

Токеномика Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Понимание токеномики Symbiosis SyBTC (SYBTC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SYBTC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Сколько стоит Symbiosis SyBTC (SYBTC) на сегодня?
Актуальная цена SYBTC в USD – 108 331 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SYBTC в USD?
Текущая цена SYBTC в USD составляет $ 108 331. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Symbiosis SyBTC?
Рыночная капитализация SYBTC составляет $ 1,25M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SYBTC?
Циркулирующее предложение SYBTC составляет 11,56 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SYBTC?
SYBTC достиг максимальной цены (ATH) в 126 825 USD.
Какова была минимальная цена SYBTC за все время (ATL)?
SYBTC достиг минимальной цены (ATL) в 74 649 USD.
Каков объем торгов SYBTC?
Объем торгов за последние 24 часа для SYBTC составляет -- USD.
Вырастет ли SYBTC в цене в этом году?
SYBTC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SYBTC для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.