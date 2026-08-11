Сегодняшняя цена Hylo Staked SOL

Текущая цена Hylo Staked SOL (HYLOSOL) сегодня составляет $ 81.49 с изменением 1.37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HYLOSOL на USD составляет $ 81.49 за HYLOSOL.

На данный момент Hylo Staked SOL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 14,296,491, при оборотном предложении 175.40K HYLOSOL. В течение последних 24 часов, HYLOSOL торговался в диапазоне от $ 80.81 (минимум) до $ 83.04 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 109,632, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HYLOSOL изменился на +0.00% за последний час и на +3.34% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 24.28K.

Рыночная информация Hylo Staked SOL (HYLOSOL)

Рыночная капитализация $ 14.30M$ 14.30M $ 14.30M Объем (24Ч) $ 24.28K$ 24.28K $ 24.28K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 14.30M$ 14.30M $ 14.30M Оборотное предложение 175.40K 175.40K 175.40K Общее предложение 175,396.754118048 175,396.754118048 175,396.754118048

Текущая рыночная капитализация Hylo Staked SOL составляет $ 14.30M, при 24-часовом объеме торгов $ 24.28K. Циркулируещее обращение HYLOSOL составляет 175.40K, а общее предложение – 175396.754118048. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14.30M.