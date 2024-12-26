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Цена Stronghold Staked SOL (STRONGSOL)

USD

График цены Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) в реальном времени

$212.62
$212.62$212.62
+2.90%(1D)

Цена Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) сегодня

Текущая цена Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) сегодня составляет 212.62 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 17.88M USD. Цена STRONGSOL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Stronghold Staked SOL:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 94.32K USD
- Изменение цены Stronghold Staked SOL в течение дня составляет +2.91%
- Оборотное предложение составляет 84.28K USD

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Ценовые показатели Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) - USD

За сегодня изменение цены Stronghold Staked SOL на USD составило $ +6.01.
За последние 30 дней изменение цены Stronghold Staked SOL на USD составило $ -33.3623955580.
За последние 60 дней изменение цены Stronghold Staked SOL на USD составило $ +40.5047478600.
За последние 90 дней изменение цены Stronghold Staked SOL на USD составило $ +50.60060768809503.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +6.01+2.91%
30 дней$ -33.3623955580-15.69%
60 дней$ +40.5047478600+19.05%
90 дней$ +50.60060768809503+31.23%

Анализ цен Stronghold Staked SOL (STRONGSOL)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Stronghold Staked SOL: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 205.82
$ 205.82$ 205.82

$ 214.58
$ 214.58$ 214.58

$ 278.09
$ 278.09$ 278.09

+0.57%

+2.91%

-5.90%

Рыночная информация Stronghold Staked SOL (STRONGSOL)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 17.88M
$ 17.88M$ 17.88M

$ 94.32K
$ 94.32K$ 94.32K

84.28K
84.28K 84.28K

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Источник Stronghold Staked SOL (STRONGSOL)

Официальный веб-сайт

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STRONGSOL на местную валюту

1 STRONGSOL к AUD
A$340.192
1 STRONGSOL к GBP
167.9698
1 STRONGSOL к EUR
201.989
1 STRONGSOL к USD
$212.62
1 STRONGSOL к MYR
RM952.5376
1 STRONGSOL к TRY
7,488.4764
1 STRONGSOL к JPY
¥33,430.2426
1 STRONGSOL к RUB
21,183.3306
1 STRONGSOL к INR
18,159.8742
1 STRONGSOL к IDR
Rp3,429,354.3586
1 STRONGSOL к PHP
12,472.2892
1 STRONGSOL к EGP
￡E.10,792.5912
1 STRONGSOL к BRL
R$1,337.3798
1 STRONGSOL к CAD
C$306.1728
1 STRONGSOL к BDT
25,365.566
1 STRONGSOL к NGN
328,623.3458
1 STRONGSOL к UAH
8,900.2732
1 STRONGSOL к VES
Bs10,843.62
1 STRONGSOL к PKR
Rs59,093.4766
1 STRONGSOL к KZT
109,994.7046
1 STRONGSOL к THB
฿7,256.7206
1 STRONGSOL к TWD
NT$6,946.2954
1 STRONGSOL к CHF
Fr187.1056
1 STRONGSOL к HKD
HK$1,656.3098
1 STRONGSOL к MAD
.د.م2,138.9572