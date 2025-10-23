Что такое Liquid Staked SOL (LSSOL)

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL. LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Liquid Staked SOL (LSSOL) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Liquid Staked SOL (USD)

Сколько будет стоить Liquid Staked SOL (LSSOL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Liquid Staked SOL (LSSOL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Liquid Staked SOL.

Проверьте прогноз цены Liquid Staked SOL!

LSSOL на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Liquid Staked SOL (LSSOL)

Понимание токеномики Liquid Staked SOL (LSSOL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LSSOL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Liquid Staked SOL (LSSOL) Сколько стоит Liquid Staked SOL (LSSOL) на сегодня? Актуальная цена LSSOL в USD – 194,39 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LSSOL в USD? $ 194,39 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LSSOL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Liquid Staked SOL? Рыночная капитализация LSSOL составляет $ 2,24M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LSSOL? Циркулирующее предложение LSSOL составляет 11,53K USD . Какова была максимальная цена (ATH) LSSOL? LSSOL достиг максимальной цены (ATH) в 384,79 USD . Какова была минимальная цена LSSOL за все время (ATL)? LSSOL достиг минимальной цены (ATL) в 176,2 USD . Каков объем торгов LSSOL? Объем торгов за последние 24 часа для LSSOL составляет -- USD . Вырастет ли LSSOL в цене в этом году? LSSOL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LSSOL для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Liquid Staked SOL (LSSOL)