Текущая цена Liquid Staked SOL сегодня составляет 194,39 USD. Следите за обновлениями цены LSSOL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LSSOL прямо сейчас на MEXC.

Цена Liquid Staked SOL (LSSOL)

$194,59
$194,59
+4,20%1D
График цены Liquid Staked SOL (LSSOL) в реальном времени
Информация о ценах Liquid Staked SOL (LSSOL) (USD)

$ 180,84
$ 180,84
$ 384,79
$ 384,79
$ 180,84
$ 180,84

$ 384,79
$ 384,79

$ 384,79
$ 384,79

$ 176,2
$ 176,2

+0,64%

+4,14%

-2,16%

-2,16%

Текущая цена Liquid Staked SOL (LSSOL) составляет $194,39. За последние 24 часа LSSOL торговался в диапазоне от $ 180,84 до $ 384,79, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LSSOL за все время составляет $ 384,79, а минимальная – $ 176,2.

Что касается краткосрочной динамики, LSSOL изменился на +0,64% за последний час, на +4,14% за 24 часа и на -2,16% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Liquid Staked SOL (LSSOL)

$ 2,24M
$ 2,24M

--
--

$ 2,24M
$ 2,24M

11,53K
11,53K

11 529,192992521
11 529,192992521

Текущая рыночная капитализация Liquid Staked SOL составляет $ 2,24M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LSSOL составляет 11,53K, а общее предложение – 11529.192992521. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,24M.

История цен Liquid Staked SOL (LSSOL) в USD

За сегодня изменение цены Liquid Staked SOL на USD составило $ +7,74.
За последние 30 дней изменение цены Liquid Staked SOL на USD составило $ -22,9459316730.
За последние 60 дней изменение цены Liquid Staked SOL на USD составило $ -11,1450590650.
За последние 90 дней изменение цены Liquid Staked SOL на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +7,74+4,14%
30 дней$ -22,9459316730-11,80%
60 дней$ -11,1450590650-5,73%
90 дней$ 0--

Что такое Liquid Staked SOL (LSSOL)

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Liquid Staked SOL (LSSOL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Liquid Staked SOL (USD)

Сколько будет стоить Liquid Staked SOL (LSSOL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Liquid Staked SOL (LSSOL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Liquid Staked SOL.

Проверьте прогноз цены Liquid Staked SOL!

LSSOL на местную валюту

Токеномика Liquid Staked SOL (LSSOL)

Понимание токеномики Liquid Staked SOL (LSSOL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LSSOL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Liquid Staked SOL (LSSOL)

Сколько стоит Liquid Staked SOL (LSSOL) на сегодня?
Актуальная цена LSSOL в USD – 194,39 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LSSOL в USD?
Текущая цена LSSOL в USD составляет $ 194,39. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Liquid Staked SOL?
Рыночная капитализация LSSOL составляет $ 2,24M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LSSOL?
Циркулирующее предложение LSSOL составляет 11,53K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LSSOL?
LSSOL достиг максимальной цены (ATH) в 384,79 USD.
Какова была минимальная цена LSSOL за все время (ATL)?
LSSOL достиг минимальной цены (ATL) в 176,2 USD.
Каков объем торгов LSSOL?
Объем торгов за последние 24 часа для LSSOL составляет -- USD.
Вырастет ли LSSOL в цене в этом году?
LSSOL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LSSOL для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.