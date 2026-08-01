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Текущая цена Autocompounding Voting KAT сегодня составляет 0.00578214 USD. Рыночная капитализация AVKAT составляет 1,229,128 USD. Отслеживайте обновления цен AVKAT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Autocompounding Voting KAT сегодня составляет 0.00578214 USD. Рыночная капитализация AVKAT составляет 1,229,128 USD. Отслеживайте обновления цен AVKAT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Autocompounding Voting KAT (AVKAT)

Не в листинге

Текущая цена 1 AVKAT в USD:

$0.00578543
$0.00578543$0.00578543
-0.01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Autocompounding Voting KAT (AVKAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:30:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Autocompounding Voting KAT

Текущая цена Autocompounding Voting KAT (AVKAT) сегодня составляет $ 0.00578214 с изменением 1.22% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AVKAT на USD составляет $ 0.00578214 за AVKAT.

На данный момент Autocompounding Voting KAT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1,229,128, при оборотном предложении 212.52M AVKAT. В течение последних 24 часов, AVKAT торговался в диапазоне от $ 0.00581141 (минимум) до $ 0.0060763 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.02173927, тогда как исторический минимум составил $ 0.00508837.

В краткосрочной перспективе AVKAT изменился на -0.71% за последний час и на +7.28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 113.56.

Рыночная информация Autocompounding Voting KAT (AVKAT)

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

$ 113.56
$ 113.56$ 113.56

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

212.52M
212.52M 212.52M

212,523,688.1986333
212,523,688.1986333 212,523,688.1986333

Текущая рыночная капитализация Autocompounding Voting KAT составляет $ 1.23M, при 24-часовом объеме торгов $ 113.56. Циркулируещее обращение AVKAT составляет 212.52M, а общее предложение – 212523688.1986333. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.23M.

История цен Autocompounding Voting KAT в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.00581141
$ 0.00581141$ 0.00581141
Мин 24Ч
$ 0.0060763
$ 0.0060763$ 0.0060763
Макс 24Ч

$ 0.00581141
$ 0.00581141$ 0.00581141

$ 0.0060763
$ 0.0060763$ 0.0060763

$ 0.02173927
$ 0.02173927$ 0.02173927

$ 0.00508837
$ 0.00508837$ 0.00508837

-0.71%

-1.22%

+7.28%

+7.28%

История цен Autocompounding Voting KAT (AVKAT) в USD

За сегодня изменение цены Autocompounding Voting KAT на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Autocompounding Voting KAT на USD составило $ -0.0009782322.
За последние 60 дней изменение цены Autocompounding Voting KAT на USD составило $ -0.0015411380.
За последние 90 дней изменение цены Autocompounding Voting KAT на USD составило $ -0.000000059842320405.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1.22%
30 дней$ -0.0009782322-16.91%
60 дней$ -0.0015411380-26.65%
90 дней$ -0.000000059842320405-0.00%

Прогноз цены Autocompounding Voting KAT

Прогноз цены Autocompounding Voting KAT (AVKAT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AVKAT в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Autocompounding Voting KAT (AVKAT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Autocompounding Voting KAT потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Autocompounding Voting KAT (AVKAT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Decentralized Finance (DeFi)Katana EcosystemLiquid Staking

О Autocompounding Voting KAT

Какова сегодняшняя актуальная стоимость Autocompounding Voting KAT?

Сегодня Autocompounding Voting KAT торгуется по цене ₽0.432601672811686560000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -1.22%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна AVKAT в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Autocompounding Voting KAT сегодня?

Autocompounding Voting KAT имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался AVKAT сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽0.434791562880622640000 до ₽0.45460980614541520000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов AVKAT?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Autocompounding Voting KAT?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking,Katana Ecosystem, созданный на блокчейне --, AVKAT может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:30:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Autocompounding Voting KAT (AVKAT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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