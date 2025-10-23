Текущая цена Bitcoin on Katana сегодня составляет 109 765 USD. Следите за обновлениями цены BTCK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BTCK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bitcoin on Katana сегодня составляет 109 765 USD. Следите за обновлениями цены BTCK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BTCK прямо сейчас на MEXC.

$109 719
+1,50%1D
График цены Bitcoin on Katana (BTCK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:30:50 (UTC+8)

Информация о ценах Bitcoin on Katana (BTCK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 107 174
Мин 24Ч
$ 110 040
Макс 24Ч

$ 107 174
$ 110 040
$ 125 460
$ 104 346
+0,69%

+1,32%

-1,09%

-1,09%

Текущая цена Bitcoin on Katana (BTCK) составляет $109 765. За последние 24 часа BTCK торговался в диапазоне от $ 107 174 до $ 110 040, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BTCK за все время составляет $ 125 460, а минимальная – $ 104 346.

Что касается краткосрочной динамики, BTCK изменился на +0,69% за последний час, на +1,32% за 24 часа и на -1,09% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bitcoin on Katana (BTCK)

$ 37,35M
--
$ 37,35M
340,28
340,28382759
Текущая рыночная капитализация Bitcoin on Katana составляет $ 37,35M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BTCK составляет 340,28, а общее предложение – 340.28382759. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 37,35M.

История цен Bitcoin on Katana (BTCK) в USD

За сегодня изменение цены Bitcoin on Katana на USD составило $ +1 432,34.
За последние 30 дней изменение цены Bitcoin on Katana на USD составило $ -3 006,8255745000.
За последние 60 дней изменение цены Bitcoin on Katana на USD составило $ -4 797,5976435000.
За последние 90 дней изменение цены Bitcoin on Katana на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1 432,34+1,32%
30 дней$ -3 006,8255745000-2,73%
60 дней$ -4 797,5976435000-4,37%
90 дней$ 0--

Что такое Bitcoin on Katana (BTCK)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Bitcoin on Katana (BTCK)

Прогноз цены Bitcoin on Katana (USD)

Сколько будет стоить Bitcoin on Katana (BTCK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bitcoin on Katana (BTCK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bitcoin on Katana.

Проверьте прогноз цены Bitcoin on Katana!

BTCK на местную валюту

Токеномика Bitcoin on Katana (BTCK)

Понимание токеномики Bitcoin on Katana (BTCK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BTCK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bitcoin on Katana (BTCK)

Сколько стоит Bitcoin on Katana (BTCK) на сегодня?
Актуальная цена BTCK в USD – 109 765 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BTCK в USD?
Текущая цена BTCK в USD составляет $ 109 765. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bitcoin on Katana?
Рыночная капитализация BTCK составляет $ 37,35M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BTCK?
Циркулирующее предложение BTCK составляет 340,28 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BTCK?
BTCK достиг максимальной цены (ATH) в 125 460 USD.
Какова была минимальная цена BTCK за все время (ATL)?
BTCK достиг минимальной цены (ATL) в 104 346 USD.
Каков объем торгов BTCK?
Объем торгов за последние 24 часа для BTCK составляет -- USD.
Вырастет ли BTCK в цене в этом году?
BTCK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BTCK для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Bitcoin on Katana (BTCK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.