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Топ токенов категории Экосистема Immutable zkEVM по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Immutable zkEVM. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,875.3
-0.17%
-2.60%
-0.35%
$ 225.97B
$ 105.62K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
3
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1122
0.00%
+0.18%
+1.26%
$ 224.60M
$ 508.62K
4
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999276
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 211.16M
$ 5.76M
5
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.0205
-0.05%
-3.02%
-13.61%
$ 8.91M
$ 2.70M
6
Wrapped IMX
Wrapped IMX
WIMX
$ 0.112009
+0.39%
+0.00%
+1.36%
$ 4.79M
$ 53.82K
7
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116423
+0.08%
+0.01%
+2.55%
$ 1.16M
$ 1.37K
8
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00154871
-0.01%
+0.01%
-3.91%
$ 576.30K
$ 309.76
9
END
END
END
$ 0.00308291
0.00%
--
+2.79%
$ 398.62K
$ 2.30
10
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7.135E-5
0.00%
-1.90%
+0.21%
$ 71.35K
--
11
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 9.088E-5
0.00%
-0.50%
-14.61%
$ 31.51K
--
12
Tokyo Games Token
Tokyo Games Token
TGT
$ 0.00019304
0.00%
--
-20.61%
$ 28.47K
$ 193.04
13
Immortal Rising 2
Immortal Rising 2
IMT
$ 0.0004504
+0.13%
+2.20%
-19.39%
--
$ 127.01M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Immutable zkEVM и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Immutable zkEVM представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 13 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $301.28B.
Какой токен из категории Экосистема Immutable zkEVM демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Immutable zkEVM, отслеживаемых на MEXC, IMT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Immutable zkEVM находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 13 токенов категории Экосистема Immutable zkEVM, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Immutable zkEVM относятся ETH, USDC, IMX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Immutable zkEVM?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Immutable zkEVM составляет примерно $301.28B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Immutable zkEVM, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.