Какова сегодняшняя цена Tokyo Games Token (TGT)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.18%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов TGT находится в обращении?

Обращающееся предложение TGT составляет 147500000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Tokyo Games Token?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей TGT. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Tokyo Games Token?

Рыночная капитализация составляет ₽2025911.7488338176000, что ставит Tokyo Games Token на 8141-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется TGT?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Tokyo Games Token?

Недавнее изменение цены на -0.18% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Immutable zkEVM Ecosystem,Binance Alpha Spotlight и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.