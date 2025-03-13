OIK
Space Nation – новатор в индустрии развлечений, представляющий метавселенную нового поколения, в которой органично сочетаются игры, искусственный интеллект и устойчивая виртуальная экономика. Метавселенная неизбежна, и, помимо технологий и контента, ее основой является простой, эффективный и стабильный экономический цикл.
В основе концепции Space Nation лежит ее флагманская MMORPG Web3, создающая открытую и динамичную экосистему, в которой геймеры и искусственный интеллект сосуществуют в огромной, захватывающей вселенной. Расширяя свою деятельность за счет множества игр, трансмедийных историй и других медиаформатов, Space Nation стремится создать метавселенную, способную принять сотни миллионов пользователей и установить новую планку для виртуальных миров.
Название криптовалютыOIK
МестоNo.3212
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%
Оборотное предложение0
Макс. предложение0
Общее предложение1,000,000,000
Коэффициент обращения%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.1858532899761135,2025-03-13
Наименьшая цена0.01431035188800632,2025-04-20
Публичный блокчейнETH
ВведениеSpace Nation – новатор в индустрии развлечений, представляющий метавселенную нового поколения, в которой органично сочетаются игры, искусственный интеллект и устойчивая виртуальная экономика. Метавселенная неизбежна, и, помимо технологий и контента, ее основой является простой, эффективный и стабильный экономический цикл.
В основе концепции Space Nation лежит ее флагманская MMORPG Web3, создающая открытую и динамичную экосистему, в которой геймеры и искусственный интеллект сосуществуют в огромной, захватывающей вселенной. Расширяя свою деятельность за счет множества игр, трансмедийных историй и других медиаформатов, Space Nation стремится создать метавселенную, способную принять сотни миллионов пользователей и установить новую планку для виртуальных миров.
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