OIK

Space Nation – новатор в индустрии развлечений, представляющий метавселенную нового поколения, в которой органично сочетаются игры, искусственный интеллект и устойчивая виртуальная экономика. Метавселенная неизбежна, и, помимо технологий и контента, ее основой является простой, эффективный и стабильный экономический цикл. В основе концепции Space Nation лежит ее флагманская MMORPG Web3, создающая открытую и динамичную экосистему, в которой геймеры и искусственный интеллект сосуществуют в огромной, захватывающей вселенной. Расширяя свою деятельность за счет множества игр, трансмедийных историй и других медиаформатов, Space Nation стремится создать метавселенную, способную принять сотни миллионов пользователей и установить новую планку для виртуальных миров.

Название криптовалютыOIK

МестоNo.3212

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.1858532899761135,2025-03-13

Наименьшая цена0.01431035188800632,2025-04-20

Публичный блокчейнETH

ВведениеSpace Nation – новатор в индустрии развлечений, представляющий метавселенную нового поколения, в которой органично сочетаются игры, искусственный интеллект и устойчивая виртуальная экономика. Метавселенная неизбежна, и, помимо технологий и контента, ее основой является простой, эффективный и стабильный экономический цикл. В основе концепции Space Nation лежит ее флагманская MMORPG Web3, создающая открытую и динамичную экосистему, в которой геймеры и искусственный интеллект сосуществуют в огромной, захватывающей вселенной. Расширяя свою деятельность за счет множества игр, трансмедийных историй и других медиаформатов, Space Nation стремится создать метавселенную, способную принять сотни миллионов пользователей и установить новую планку для виртуальных миров.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
OIK/USDT
Space Nation
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Объем 24ч (OIK)
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