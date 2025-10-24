Текущая цена Stacy Staked XTZ сегодня составляет 0,616971 USD. Следите за обновлениями цены STXTZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STXTZ прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Stacy Staked XTZ сегодня составляет 0,616971 USD. Следите за обновлениями цены STXTZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STXTZ прямо сейчас на MEXC.

Цена Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Текущая цена 1 STXTZ в USD:

$0,616971
0,00%1D
USD
График цены Stacy Staked XTZ (STXTZ) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:03:48 (UTC+8)

Информация о ценах Stacy Staked XTZ (STXTZ) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 1,06
$ 0,464512
--

--

-3,36%

-3,36%

Текущая цена Stacy Staked XTZ (STXTZ) составляет $0,616971. За последние 24 часа STXTZ торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STXTZ за все время составляет $ 1,06, а минимальная – $ 0,464512.

Что касается краткосрочной динамики, STXTZ изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -3,36% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Stacy Staked XTZ (STXTZ)

$ 5,13M
--
$ 5,13M
8,31M
8 308 627,733598
Текущая рыночная капитализация Stacy Staked XTZ составляет $ 5,13M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STXTZ составляет 8,31M, а общее предложение – 8308627.733598. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,13M.

История цен Stacy Staked XTZ (STXTZ) в USD

За сегодня изменение цены Stacy Staked XTZ на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Stacy Staked XTZ на USD составило $ -0,0906353843.
За последние 60 дней изменение цены Stacy Staked XTZ на USD составило $ -0,1760856211.
За последние 90 дней изменение цены Stacy Staked XTZ на USD составило $ -0,2576569738188861.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0906353843-14,69%
60 дней$ -0,1760856211-28,54%
90 дней$ -0,2576569738188861-29,45%

Что такое Stacy Staked XTZ (STXTZ)

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Stacy Staked XTZ (USD)

Сколько будет стоить Stacy Staked XTZ (STXTZ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Stacy Staked XTZ (STXTZ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Stacy Staked XTZ.

Проверьте прогноз цены Stacy Staked XTZ!

STXTZ на местную валюту

Токеномика Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Понимание токеномики Stacy Staked XTZ (STXTZ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STXTZ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Сколько стоит Stacy Staked XTZ (STXTZ) на сегодня?
Актуальная цена STXTZ в USD – 0,616971 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена STXTZ в USD?
Текущая цена STXTZ в USD составляет $ 0,616971. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Stacy Staked XTZ?
Рыночная капитализация STXTZ составляет $ 5,13M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение STXTZ?
Циркулирующее предложение STXTZ составляет 8,31M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) STXTZ?
STXTZ достиг максимальной цены (ATH) в 1,06 USD.
Какова была минимальная цена STXTZ за все время (ATL)?
STXTZ достиг минимальной цены (ATL) в 0,464512 USD.
Каков объем торгов STXTZ?
Объем торгов за последние 24 часа для STXTZ составляет -- USD.
Вырастет ли STXTZ в цене в этом году?
STXTZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STXTZ для более подробного анализа.
