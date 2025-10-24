Что такое Stacy Staked XTZ (STXTZ)

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

Источник Stacy Staked XTZ (STXTZ) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Stacy Staked XTZ (STXTZ) Сколько стоит Stacy Staked XTZ (STXTZ) на сегодня? Актуальная цена STXTZ в USD – 0,616971 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STXTZ в USD? $ 0,616971 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STXTZ в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Stacy Staked XTZ? Рыночная капитализация STXTZ составляет $ 5,13M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STXTZ? Циркулирующее предложение STXTZ составляет 8,31M USD . Какова была максимальная цена (ATH) STXTZ? STXTZ достиг максимальной цены (ATH) в 1,06 USD . Какова была минимальная цена STXTZ за все время (ATL)? STXTZ достиг минимальной цены (ATL) в 0,464512 USD . Каков объем торгов STXTZ? Объем торгов за последние 24 часа для STXTZ составляет -- USD . Вырастет ли STXTZ в цене в этом году? STXTZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STXTZ для более подробного анализа.

