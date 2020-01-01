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Топ токенов категории Энергия по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Энергия. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03885245
-0.17%
-0.01%
-0.45%
$ 38.83M
$ 3.06M
2
NovaChargeX Coin
NovaChargeX Coin
NCX
$ 0.239539
0.00%
0.00%
+1.18%
$ 28.74M
$ 6.69K
3
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2837
-0.04%
-2.22%
+2.84%
$ 8.48M
$ 100.25K
4
Green
Green
GREEN
$ 0.00010933
-5.46%
-0.13%
+0.82%
$ 5.23M
$ 6.83K
5
SunContract
SunContract
SNC
$ 0.02281339
-0.01%
0.00%
+0.39%
$ 2.80M
$ 72.34K
6
OpenVPP
OpenVPP
OVPP
$ 0.001667
+0.24%
-2.34%
-12.25%
$ 1.34M
$ 154.93M
7
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.0000194
+2.99%
-7.31%
-9.73%
$ 1.24M
$ 1.95B
8
Dione Protocol
Dione Protocol
DIONE
$ 0.00007499
+11.82%
+13.17%
+24.13%
$ 818.66K
$ 12.40M
9
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01688
+0.06%
-0.53%
-1.75%
$ 716.76K
$ 1.22M
10
Habitat
Habitat
HABITAT
$ 0.00581374
-0.11%
--
+4.06%
$ 581.36K
$ 26.15
11
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.0261047
+0.13%
-0.08%
-55.70%
$ 182.73K
$ 9.46K
12
Renewable Energy
Renewable Energy
RET
$ 6.731E-12
+0.15%
-1.00%
+1.86%
$ 180.34K
--
13
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
+0.03%
$ 175.97K
$ 0.18
14
Liora Nuclear Beam
Liora Nuclear Beam
$BEAM
$ 2.939E-5
+0.44%
-2.00%
+0.79%
$ 29.39K
--
15
KulaDAO
KulaDAO
KULA
$ 0.05848
0.00%
-3.74%
+1.02%
--
$ 154.07K
16
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00573
+0.35%
-0.87%
-3.21%
--
$ 3.03M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Энергия и почему они так популярны?
Токены категории Энергия представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 16 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $89.36M.
Какой токен из категории Энергия демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Энергия, отслеживаемых на MEXC, DIONE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 13.17% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Энергия находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 16 токенов категории Энергия, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Энергия относятся POWR, NCX, EWT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Энергия?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Энергия составляет примерно $89.36M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Энергия, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.