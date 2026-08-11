Сегодняшняя цена Renewable Energy

Текущая цена Renewable Energy (RET) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RET на USD составляет $ 0 за RET.

На данный момент Renewable Energy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 179 470, при оборотном предложении 19 090,48T RET. В течение последних 24 часов, RET торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RET изменился на +0,05% за последний час и на +1,85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Renewable Energy (RET)

Рыночная капитализация $ 179,47K$ 179,47K $ 179,47K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 179,47K$ 179,47K $ 179,47K Оборотное предложение 19 090,48T 19 090,48T 19 090,48T Общее предложение 2,67931778098021e+16 2,67931778098021e+16 2,67931778098021e+16

Текущая рыночная капитализация Renewable Energy составляет $ 179,47K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RET составляет 19 090,48T, а общее предложение – 2.67931778098021e+16. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 179,47K.