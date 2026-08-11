Сегодняшняя цена Liora Nuclear Beam

Текущая цена Liora Nuclear Beam ($BEAM) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,32% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации $BEAM на USD составляет $ 0 за $BEAM.

На данный момент Liora Nuclear Beam занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 29 768, при оборотном предложении 999,90M $BEAM. В течение последних 24 часов, $BEAM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00872357, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе $BEAM изменился на +0,43% за последний час и на +3,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Liora Nuclear Beam ($BEAM)

Рыночная капитализация $ 29,77K$ 29,77K $ 29,77K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 29,77K$ 29,77K $ 29,77K Оборотное предложение 999,90M 999,90M 999,90M Общее предложение 999 898 762,702692 999 898 762,702692 999 898 762,702692

Текущая рыночная капитализация Liora Nuclear Beam составляет $ 29,77K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение $BEAM составляет 999,90M, а общее предложение – 999898762.702692. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29,77K.