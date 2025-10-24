Что такое Rowan Coin (RWN)

Rowan Energy Blockchain is the world's first community supported Green Energy Blockchain. Our blockchain is based on the low powered Proof of Authority consensus mechanism, Where each of our members takes a role either validating the energy transactions or generating renewable electricity and selling it back to the community. Rowan Energy Blockchain is the world's first community supported Green Energy Blockchain. Our blockchain is based on the low powered Proof of Authority consensus mechanism, Where each of our members takes a role either validating the energy transactions or generating renewable electricity and selling it back to the community.

Источник Rowan Coin (RWN) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Rowan Coin (RWN)

Понимание токеномики Rowan Coin (RWN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RWN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Rowan Coin (RWN) Сколько стоит Rowan Coin (RWN) на сегодня? Актуальная цена RWN в USD – 0,00173061 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова рыночная капитализация Rowan Coin? Рыночная капитализация RWN составляет $ 337,47K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RWN? Циркулирующее предложение RWN составляет 195,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RWN? RWN достиг максимальной цены (ATH) в 0,364176 USD . Какова была минимальная цена RWN за все время (ATL)? RWN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов RWN? Объем торгов за последние 24 часа для RWN составляет -- USD .

