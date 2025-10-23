Что такое Green (GREEN)

Green is using blockchain to set power free by providing a method which users can offset their power bill through Power Pay and pay for their power bill with Green Rewards. Green is a self-governed community led blockchain through the DGF (Distributed Governance Framework), which is made up of node owners who can submit and vote on proposals to guide the project according to the mission of setting power free.

Источник Green (GREEN) Официальный веб-сайт

Токеномика Green (GREEN)

Понимание токеномики Green (GREEN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GREEN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Green (GREEN) Сколько стоит Green (GREEN) на сегодня? Актуальная цена GREEN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GREEN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GREEN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Green? Рыночная капитализация GREEN составляет $ 14,64M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GREEN? Циркулирующее предложение GREEN составляет 47,63B USD . Какова была максимальная цена (ATH) GREEN? GREEN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена GREEN за все время (ATL)? GREEN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов GREEN? Объем торгов за последние 24 часа для GREEN составляет -- USD . Вырастет ли GREEN в цене в этом году? GREEN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GREEN для более подробного анализа.

